Судебная реформа Зеленского: Совет Европы увидел угрозу независимости судей. Фото: Обозреватель

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Судебная реформа в Украине, которую намерены провести новые власти, вызывает серьезные опасения у Совета Европы.

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в письме к главе МИД Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность принятым парламентом в первом чтении законопроектом президента Владимира Зеленского № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления», предусматривающим реформу украинской судебной системы.

Масштабные изменения в системе дисциплинарной практики и карьеры судей, которые предусматривает президентский проект закона, могут существенно повлиять на независимость всей судебной системы, в частности, на статус судей и квалификационные требования к ним, а также связанные с этим процедуры, подчеркнуто в письме.

Пейчинович-Бурич призвала украинские власти обратить внимание на требования Конвенции о правах человека относительно независимости и беспристрастности судебной системы, системы дисциплинарной практики и карьеры судей.

Сославшись на заключение Комитета министров, генсек подчеркнула, что изменения украинского законодательства в рамках судебной реформы должны соответствовать указанной Конвенции, практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также рекомендациям Совета Европы.

Пейчинович-Бурич добавила, что формирование независимой и эффективной судебной системы, которой будет доверять общество, входит в число обязательств Украины, взятых ею при вступлении в Совет Европы. Поэтому она призвала использовать практический опыт экспертов СЕ, который готов оказать поддержку в проведении судебной реформы в Украине.

Напомним, ранее законопроект № 1008 раскритиковали и Высший совет правосудия, Совет судей Украины, Пленум Верховного суда, Национальная ассоциация адвокатов Украины, Ассоциация юристов Украины, представительство Евросоюза в Украине и посольство Канады.

По мнению Пленума Верховного суда, угроза независимости судебной власти в Украине состоит в том, что в законопроекте содержится тезис о начале дисциплинарного производства в отношении судьи лишь на основании анонимного обращения. Кроме того, вызывает опасения предложение уменьшить число судей Верховного суда с 200 до 100, а также избирательный характер процесса люстрации, который предлагают расширить на некоторые органы судейского управления.

Верховный суд уже обратился к президенту и спикеру парламента с требованием получить заключение Венецианской комиссии относительно инициированной судебной реформы.