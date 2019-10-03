Судова реформа Зеленського: Рада Європи побачила загрозу незалежності суддів (ЛИСТ)

Судова реформа Зеленського: Рада Європи побачила загрозу незалежності суддів. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n127608-sudova-reforma-zelenskogo-rada-ievropy-pobachyla-zagrozu-nezalejnosti-suddiv-lyst.html

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Судова реформа в Україні, яку збирається провести нова влада, викликає серйозні побоювання у Ради Європи.

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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у листі до глави МЗС України Вадима Пристайка висловила стурбованість ухваленим парламентом у першому читанні законопроектом президента Володимира Зеленського № 1008 «Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності органів суддівського управління», що передбачає реформу української судової системи.

Масштабні зміни у системі дисциплінарної практики і кар'єри суддів, які передбачає президентський проект закону, можуть істотно вплинути на незалежність всієї судової системи, зокрема, на статус суддів та кваліфікаційні вимоги до них, а також пов’язані з цим процедури, наголошено в листі.

Пейчинович-Бурич закликала українську владу звернути увагу на вимоги Конвенції про права людини щодо незалежності та неупередженості судової системи, системи дисциплінарної практики і кар'єри суддів.

Пославшись на висновок Комітету міністрів, генсек наголосила, що зміни українського законодавства в рамках судової реформи мають відповідати вказаній Конвенції, практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а також рекомендаціям Ради Європи.

Пейчинович-Бурич додала, що формування незалежної та ефективної судової системи, якій буде довіряти суспільство, входить до переліку зобов’язань України, взятих нею під час вступу до Ради Європи. Тому вона закликала використовувати практичний досвід експертів РЄ, яка готова надати підтримку в проведенні судової реформи в Україні.

Нагадаємо, раніше законопроект № 1008 розкритикували і Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Пленум Верховного суду, Національна асоціація адвокатів України, Асоціація правників України, представництво Євросоюзу в Україні та посольство Канади.

На думку Пленуму Верховного суду, загроза незалежності судової влади в Україні полягає в тому, що в законопроекті міститься теза про відкриття дисциплінарного провадження стосовно судді лише на підставі анонімного звернення. Крім того, викликає побоювання пропозиція зменшити кількість суддів Верховного суду з 200 до 100, а також вибірковий характер процесу люстрації, який пропонують розширити на деякі органи суддівського управління.

Верховний суд вже звернувся до президента та спікера парламенту з вимогою отримати висновок Венеційської комісії щодо ініційованої судової реформи.