Погода в Україні на 4 жовтня: країну накриють грози. Фото: 24 канал

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Погода в Україні 4 жовтня буде досить різноманітною. Більшу частину країни накриють грози, але в деяких областях збережеться сонячна погода.

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У західних областях і в Криму завтра буде сонячно, без опадів. На решті території очікуються опади з грозами, повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер в основному північно-західний і південний, 7−12 м/с.

Температура вдень 10−25°, вночі — 3−16°.

Погода в Києві буде дощовою. Температура вночі становитиме 8−10°, вдень — 11−13°.

У Львові протягом наступної доби очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5°, вдень — 10−12°.

В Одесі очікуються опади, можлива гроза. Вночі температура складе 13−15°, вдень — 15−17°.

У Дніпрі також прогнозуються опади і гроза. Вночі температура опуститься до 9−11°, вдень підніметься до 19−21°.

У Харкові метеорологи обіцяють опади і грозу. Вночі градусники покажуть 9−1°, вдень — 22−24°.

На Закарпатті дощів не очікується. Температура повітря вночі — 4−6°, вдень — 13−15 °.

Геомагнітна обстановка в Києві 4 жовтня буде досить спокійною. Очікувати варто лише невеликі обурення з ночі до раннього ранку.

Нагадаємо, синоптики нещодавно дали детальний прогноз погоди в Україні на жовтень.​