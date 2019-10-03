Зеленський детально пояснив сенс "формули Штайнмайєра". Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n127635-zelenskyy-detalno-poyasnyv-sens-formuly-shtaynmayiera-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, детально пояснив, з чим погодилася Україна, коли підписувала так звану «формулу Штайнмайєра».

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У своєму сьогоднішньому відеозверненні глава держави зазначив, що формула говорить тільки про те, коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу.

Він підкреслив, що такий статус можливий тільки після проведення на Донбасі місцевих виборів, які повинні пройти виключно по Конституції України.

Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом автоматів? Ні. Чому три роки тому попередній президент заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що також в своєму відеозверненні Зеленський розповів про теми, які будуть порушені на зустрічі в «нормандському форматі».