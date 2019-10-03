Зеленський розповів, про що говоритимуть на зустрічі в "нормандському форматі". Фото: Ліга

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Володимир Зеленський, президент України, детально розповів про те, що буде обговорювати з главами Німеччини, Франції та Росії на зустрічі в «нормандському форматі». За його словами, там будуть порушені питання припинення війни на Донбасі.

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Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, опублікованому сьогодні Офісом президента.

Головна мета України на майбутніх переговорах — домовитися про припинення війни і про виведення іноземних військових формувань, заявив Зеленський.

Моя позиція чітка і зрозуміла, і збігається з позицією всіх українців. Ми всі розуміємо, що Донбас — це Україна. Там повинен наступити мир, відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань, — сказав Зеленський.

Також президент озвучив детальні вимоги України на майбутніх переговорах. За його словами, має відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

Ми всі розуміємо, що на кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Повинен відбутися обмін полоненими. Вибори повинні пройти не під дулом автоматів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських ЗМІ та міжнародних спостерігачів… Все це ми будемо обговорювати на зустрічі в «нормандському форматі», — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський звернувся до мітингувальників, які виступають проти підписання так званої «формули Штайнмайєра».