Зеленский рассказал, о чем будут говорить на встрече в "нормандском формате". Фото: Лига

https://racurs.ua/n127634-zelenskiy-rasskazal-o-chem-budut-govorit-na-vstreche-v-normandskom-formate-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, детально рассказал о том, что будет обсуждать с главами Германии, Франции и России на встрече в «нормандском формате». По его словам, там будут затронуты вопросы прекращения войны на Донбассе.

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Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном сегодня Офисом президента.

Главная цель Украины на предстоящих переговорах — договориться о прекращении войны и о выводе иностранных военных формирований, заявил Зеленский.

Моя позиция четкая и понятная, и совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина. Там должен наступить мир, состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований, — сказал Зеленский.

Также президент озвучил детальные требования Украины на предстоящих переговорах. По его словам, должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

Мы все понимаем, что на границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен состояться обмен пленными. Выборы должны пройти не под дулом автоматов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей… Все это мы будем обсуждать на встрече в «нормандском формате», — добавил он.

Напомним, что сегодня Зеленский также обратился к митингующим, которые выступают против подписания так называемой «формулы Штайнмайера».