Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский рассказал, о чем будут говорить на встрече в "нормандском формате". Фото: Лига

Зеленский рассказал, о чем будут говорить на встрече в «нормандском формате» (ВИДЕО)

3 окт 2019, 20:15
999

Владимир Зеленский, президент Украины, детально рассказал о том, что будет обсуждать с главами Германии, Франции и России на встрече в «нормандском формате». По его словам, там будут затронуты вопросы прекращения войны на Донбассе.

Loading...

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном сегодня Офисом президента.

Главная цель Украины на предстоящих переговорах — договориться о прекращении войны и о выводе иностранных военных формирований, заявил Зеленский.

Моя позиция четкая и понятная, и совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина. Там должен наступить мир, состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований, — сказал Зеленский.

Также президент озвучил детальные требования Украины на предстоящих переговорах. По его словам, должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

Мы все понимаем, что на границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен состояться обмен пленными. Выборы должны пройти не под дулом автоматов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей… Все это мы будем обсуждать на встрече в «нормандском формате», — добавил он.

Напомним, что сегодня Зеленский также обратился к митингующим, которые выступают против подписания так называемой «формулы Штайнмайера».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости дня: Зеленский записал новое видеообращение, Рада приняла важные военные законы и новый глава СНБО

Главными новостями дня стали: обращение к митингующим по поводу принятия «формулы Штайнмайера» от президента Владимира Зеленского, принятие Верховной Радой важных военных законов и назначение нового главы СНБО

Новости Украины
22:57

Суд назначил залог экс-нардепу Березкину, которого подозревают в хищении 20 млн долларов

Бывшему нардепу Верховной Рады Станиславу Березкину избрали меру пресечения в виде залога в 15 млн грн. Его подозревают в многомиллионном хищении государственных средств

Новости Украины
17:39
Новости партнеров
Загрузка...