Новости Украины

"Я никогда не сдам Украину"​: Зеленский обратился к митингующим. Фото: NewsOne

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Владимир Зеленский, президент Украины, записал видеообращение к участникам акций протеста, которые не поддерживают согласование так называемой «формулы Штайнмайера».

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По словам главы государства, он «не собирается сдавать Украину» и с уважением относиться к конституционному право каждого гражданина на протест. Видеообращение Зеленского было опубликовано сегодня его офисом.

Я слышу вас, и поверьте, никогда не сдам Украину. В то же время прошу всех спокойно и взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокаций некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности, — сказал президент.

Также Зеленский добавил, что такой сценарий в стране просто не допустим.

Напомним, что вчера в Киеве на Майдане Независимости начался митинг, участники которого протестуют против подписания Украиной так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях.