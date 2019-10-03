Рада отправила Избирательный кодекс на доработку с предложениями Зеленского. Фото: Дело

https://racurs.ua/n127632-rada-otpravila-izbiratelnyy-kodeks-na-dorabotku-s-predlojeniyami-zelenskogo.html

Ракурс

Законопроект № 0978 об Избирательном кодексе отправлен на доработку с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. За такое решение сегодня проголосовали 270 народных депутатов.

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Глава государства наложил вето на данный законопроект 14 сентября. Он предложил отправить его на доработку. От Зеленского поступило 17 замечаний к документу.

Так, глава государства считает, что в текущей версии законопроекта сохранена составляющая, которая характерна для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками, несмотря на то, что его суть — ввести голосование по открытым спискам.

Кроме того, Зеленского не устроили положения законопроекта, которые, по его мнению, не соответствуют Конституции, а также не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство.

Зеленский добавил, что положения кодекса требуют технико-юридической доработки и предложил парламенту повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний.

Как ранее сообщал «Ракурс», законопроект о новом Избирательном кодексе экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал 27 июля. В команде Зеленского принятие этого законопроекта назвали «одним большим позором».