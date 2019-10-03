Данилюк назвал причину, по которой Богдан должен уйти в отставку. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n127631-daniluk-nazval-prichinu-po-kotoroy-bogdan-doljen-uyti-v-otstavku.html

Ракурс

Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, резко высказался в адрес главы Офиса президента Андрея Богдана. По словам Данилюка, из-за конфликта интересов тот должен уйти в отставку.

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В интервью «ВВС Україна» экс-глава СНБО заявил, что «конкретные люди во время национализации „ПриватБанка“ представляли интересы олигарха Игоря Коломойского и пытались формировать позицию Владимира Зеленского по этому вопросу».

Потому что мы были по разные стороны баррикад, и мы все равно имеем конфликт интересов, мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак. В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку, — заявил Данилюк.

При этом он не стал отвечать на прямой вопрос журналиста о том, является ли Богдан человеком Коломойского. По словам Данилюка, в данный момент это не имеет значения.

Сейчас я стараюсь в этом контексте быть максимально нейтральным, смотреть на это со стороны. Мое видение — что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что если его не устранить, то тогда не будет доверия к любым происходящим процессам. Чисто профессиональная позиция… Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я, — добавил он.

Как известно, Богдан являлся личным адвокатом Коломойского.

Напомним, что Данилюк 27 сентября написал заявление об отставке. Эксперты называли конфликт с Богданом и принципиальную позицию Данилюка относительно «ПриватБанка» вероятными причинами его решения.