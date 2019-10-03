Новини України

Данилюк назвав причину, через яку Богдан повинен піти у відставку. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n127631-danyluk-nazvav-prychynu-cherez-yaku-bogdan-povynen-pity-u-vidstavku.html

Ракурс

Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, різко висловився на адресу голови Офісу президента Андрія Богдана. За словами Данилюка, через конфлікт інтересів той повинен піти у відставку.

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В інтерв’ю «ВВС Україна» екс-голова РНБО заявив, що «конкретні люди під час націоналізації „ПриватБанку“ представляли інтереси олігарха Ігоря Коломойського і намагалися формувати позицію Володимира Зеленського з цього питання».

Тому що ми були по різні сторони барикад, і ми все одно маємо конфлікт інтересів, ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк. В професійному світі, де все ґрунтується на професійних стандартах, якщо людина є адвокатом, то конфлікту інтересів ти повинен уникати. І якщо ти цього зробити не можеш, то повинен подати у відставку, — заявив Данилюк.

При цьому він не став відповідати на пряме запитання журналіста про те, чи є Богдан людиною Коломойського. За словами Данилюка, в даний момент це не має значення.

Зараз я намагаюся в цьому контексті бути максимально нейтральним, дивитися на це з боку. Моє бачення — що дійсно є конфлікт інтересів і його необхідно усунути. Бо якщо його не усунути, то тоді не буде довіри до будь-яких процесів, що відбуваються. Чисто професійна позиція… Богдан повинен написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я, — додав він.

Як відомо, Богдан був особистим адвокатом Коломойського.

Нагадаємо, що Данилюк 27 вересня написав заяву про відставку. Експерти називали конфлікт з Богданом і принципову позицію Данилюка щодо «Приватбанку» ймовірними причинами його рішення.