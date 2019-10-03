Суд призначив заставу екс-нардепу Березкіну, якого підозрюють в розкраданні 20 млн дол. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127630-sud-pryznachyv-zastavu-eks-nardepu-berezkinu-yakogo-pidozruut-v-rozkradanni-20-mln-dol.html

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Станіслав Березкін, колишній народний депутат України, за рішенням суду повинен заплатити 15 млн грн в якості застави. Такий запобіжний захід нардепу обрав Вищий антикорупційний суд.

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Також на підозрюваного в розкраданні 20 млн дол. у справі «Ощадбанку» суд поклав деякі обов’язки обмежувального характеру, розповіла сьогодні агентству «Українські Новини» його адвокат Анжеліка Моїсеєва.

При цьому суд відмовив прокуратурі у зобов’язанні носити електронний браслет. Рішення не підлягає оскарженню, зазначає адвокат.

За словами Моїсеєвої, захист незадоволений таким рішенням. Вона зазначила, що суд повністю проігнорував обґрунтовані аргументи захисту і зайняв обвинувальну позицію.

Практично все, що просила прокуратура, суд задовольнив. Хоча при обранні запобіжного заходу суд і не встановлює винність чи невинність підозрюваного, він все-таки був зобов’язаний взяти до уваги той факт, що нашого клієнта намагаються звинуватити в тому, чого він не скоював, і фактично звичайний господарський спір загорнули в красиву кримінальну обгортку з метою піару, — сказала адвокат.

Нагадаємо, що 26 жовтня минулого року за шістьох заарештованих фігурантів справи про розкрадання коштів «Ощадбанку» внесли застави.