Суд назначил залог экс-нардепу Березкину, которого подозревают в хищении 20 млн долл. Фото: Главред

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Станислав Березкин, бывший народный депутат Украины, по решению суда должен заплатить 15 млн грн в качестве залога. Такую меру пресечения нардепу избрал Высший антикоррупционный суд.

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Также на подозреваемого в хищении 20 млн долл. по делу «Ощадбанка» суд возложил некоторые обязанности ограничительного характера, рассказала сегодня агентству «Українські Новини» его адвокат Анжелика Моисеева.

При этом суд отказал прокуратуре в обязательстве носить электронный браслет. Решение не подлежит обжалованию, отмечает адвокат.

По словам Моисеевой, защита недовольна таким решением. Она считает, что суд полностью проигнорировал обоснованные аргументы защиты и занял обвинительную позицию.

Практически все, что просила прокуратура, суд удовлетворил. Хотя при избрании меры пресечения суд и не устанавливает виновность или невиновность подозреваемого, он все-таки был обязан взять во внимание тот факт, что нашего клиента пытаются обвинить в том, чего он не совершал, и фактически обычный хозяйственный спор завернули в красивую уголовную обертку с целью пиара, — сказала адвокат.

Напомним, что 26 октября прошлого года за шестерых арестованных фигурантов дела о хищении средств «Ощадбанка» ​внесли залоги.