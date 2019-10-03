Рада відправила Виборчий кодекс на доопрацювання з пропозиціями Зеленського. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n127632-rada-vidpravyla-vyborchyy-kodeks-na-doopracuvannya-z-propozyciyamy-zelenskogo.html

Ракурс

Законопроект № 0978 про Виборчий кодекс відправлений на доопрацювання з пропозиціями президента України Володимира Зеленського. За таке рішення сьогодні проголосували 270 народних депутатів.

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Глава держави наклав вето на даний законопроект 14 вересня. Він запропонував відправити його на доопрацювання. Від Зеленського надійшло 17 зауважень до документа.

Так, глава держави вважає, що в поточній версії законопроекту збережена складова, яка характерна для пропорційної виборчої системи з закритими списками, незважаючи на те, що його суть — ввести голосування за відкритими списками.

Крім того, Зеленського не влаштували положення законопроекту, які, на його думку, не відповідають Конституції, а також не враховують останні позитивні зміни у виборче законодавство.

Зеленський додав, що положення Кодексу вимагають техніко-юридичного доопрацювання і запропонував парламенту повторно розглянути Виборчий кодекс і доопрацювати з урахуванням наведених ним зауважень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», законопроект про новий Виборчий кодекс екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав 27 липня. В команді Зеленського прийняття цього законопроекту назвали «одною великою ганьбою».