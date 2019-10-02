Чествование погибших героев Евромайдана. Майдан Независимости, 20 февраля 2016 года, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127587-miting-protiv-podpisaniya-formuly-shtaynmayera-nachalsya-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня в 19.00 в Киеве на Майдане Независимости начался митинг, участники которого протестуют против вчерашнего подписания Украиной так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях.

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По мнению участников митинга, «формула Штайнмайера» на самом деле означает капитуляцию Украины перед агрессором и выполнение условий Кремля.

Активисты требуют запретить введение какого-либо особого правового режима, который ограничивает суверенитет Украины на отдельных территориях, запретить проведение амнистии участникам незаконных вооруженных формирований, воевавших против нашего государства, и существование каких-либо негосударственных вооруженных формирований.

Также среди требований — не признавать проведения выборов любого формата на территории, которая не находится под военным и административным контролем Украины.

Напомним, протесты против подписания «формулы Штайнмайера» начались в Киеве вчера вечером. Активисты собирались под стенами Офиса президента на улице Банковой и на Майдане Независимости.