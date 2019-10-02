Вшанування загиблих героїв Євромайдану. Майдан Незалежності, 20 лютого 2016 року, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127587-mityng-proty-pidpysannya-formuly-shtaynmayiera-rozpochavsya-maydani-nezalejnosti-translyaciya.html

Ракурс

Сьогодні о 19.00 у Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг, учасники котрого протестують проти вчорашнього підписання Україною так званої «формули Штайнмайєра», котра передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.

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На думку учасників мітингу, «формула Штайнмайєра» насправді означає капітуляцію України перед агресором й виконання умов Кремля.

Активісти вимагають заборонити запровадження будь-якого особливого правового режиму, який обмежує суверенітет України на окремих територіях, заборонити проведення амністії учасникам незаконних збройних формувань, котрі воювали проти нашої держави, та існування будь-яких недержавних збройних формувань.

Також серед вимог — не визнавати проведення виборів будь-якого формату на території, яка не перебуває під військовим та адміністративним контролем України.

Нагадаємо, протести проти підписання «формули Штайнмайєра» розпочалися в Києві вчора ввечері. Активісти збиралися під стінами Офісу президента на вулиці Банковій та на Майдані Незалежності.