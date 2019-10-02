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Ракурс
Інцидент стався сьогодні вранці, фото: «Вікіпедія»

Ліквідація озброєного рецидивіста на Київщині: поліція опублікувала відео інциденту

2 жов 2019, 18:14
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Поліція опублікувала оперативне відео сьогоднішнього інциденту із ліквідацією на Київщині озброєного рецидивіста.

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Інцидент стався сьогодні вранці в селі Хотянівка під Києвом.

За словами правоохоронців, зловмисник переховувався там у будівельному будиночку. 9 вересня він здійснив невдалу спробу викрадення в Києві громадянина Ірану, а 22 вересня — втік від поліції, здійснивши щонайменше сім пострілів.

Під час спроби затримання він почав відстрілюватися, в результаті чого силовикам довелося застосувати зброю на ураження.

В загиблого виявили три пістолети, один з яких з глушником, декілька паспортів різних країн та два комплекти одягу для маскування.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі у своєму Фейсбуці відреагував на цей інцидент, зазначивши, що вбитий був дуже небезпечним злочинцем, котрий провів за ґратами 22 роки.

За словами Саакашвілі, вбитого сьогодні рецидивіста в 2013 році відпустили на волю нібито за наказом Бідзіна Іванішвілі — колишнього прем'єр-міністра Грузії та олігарха.

Саакашвілі, з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах, стверджує, що злочинця відправили до України «зі спеціальною місією» — збирати інформацію про нього та його оточення.

Слід вивчити питання його зв’язку з грузинськими спецслужбами, які в свою чергу безпосередньо контролюють їхні російські колеги, — переконаний Саакашвілі.

Нагадаємо, нагадаємо, під час сьогоднішнього інциденту зловмисник поранив двох правоохоронців, їхній стан задовільний.

Джерело: Ракурс


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