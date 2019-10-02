Різанина у Фінляндії: жертвою нападника із шаблею стала українка

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Лампадки та квіти біля будівлі, де стався напад, фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva
Різанина у Фінляндії: жертвою нападника із шаблею стала українкаhttps://racurs.ua/ua/n127585-rizanyna-u-finlyandiyi-jertvou-napadnyka-iz-shableu-stala-ukrayinka.htmlРакурс
Загибла внаслідок вчорашнього нападу в коледжі Savon ammattiopisto у фінському місті Куопіо виявилася українкою 1996 року народження.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на посольство України у Фінляндії та Ісландії.
Зазначається, що у Фінляндії вона вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.
За інформацією джерел телеканалу Yle, загибла разом зі своїм громадянським чоловіком навчалася у Savon ammattiopisto. Пара проживала у Куопіо.
Напад стався у класній кімнаті, в котрій у той момент перебували 20 осіб. В результаті одна людина загинула, ще десять, включно з нападником, отримали поранення.
Двоє осіб, серед них і нападник, отримали важкі травми, вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Їхній стан стабільний.
Ще чотири людини проходять лікування у звичайному відділенні лікарні. Інших чотирьох постраждалих вже виписали з лікарні.
Вік постраждалих становить 15−50 років, з них семеро — жінки. У постраждалих різані рани та переломи.
Один із поранених -поліцейський, який під час затримання двічі вистрілив у нападника.
Особу нападника вже встановлено — він виходець з фінського міста Сіілінярві 1994 року народження і студент цього навчального закладу. Мотиви його вчинку наразі не відомі, допитати його не можуть, оскільки він перебуває у реанімації.
Правоохоронці наразі не коментують, чи спілкувалися нападник і жертва поза навчальним закладом.
В момент нападу в нього був пневматичний пістолет, яким він не скористався, та холодна зброя — шабля.
Також вважається, що він влаштував підпал у торговому центрі Herman, де розташовується Savon ammattiopisto, однак пожежу швидко загасили.
За інформацією поліції, нападник діяв один.
Нагадаємо, напад у Куопіо стався 1 жовтня близько 13.00.
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