Різанина у Фінляндії: жертвою нападника із шаблею стала українка

Лампадки та квіти біля будівлі, де стався напад, фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva

https://racurs.ua/ua/n127585-rizanyna-u-finlyandiyi-jertvou-napadnyka-iz-shableu-stala-ukrayinka.html

Ракурс

Загибла внаслідок вчорашнього нападу в коледжі Savon ammattiopisto у фінському місті Куопіо виявилася українкою 1996 року народження.

Loading...

Про це повідомляє ТСН з посиланням на посольство України у Фінляндії та Ісландії.

Зазначається, що у Фінляндії вона вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.

За інформацією джерел телеканалу Yle, загибла разом зі своїм громадянським чоловіком навчалася у Savon ammattiopisto. Пара проживала у Куопіо.

Напад стався у класній кімнаті, в котрій у той момент перебували 20 осіб. В результаті одна людина загинула, ще десять, включно з нападником, отримали поранення.

Двоє осіб, серед них і нападник, отримали важкі травми, вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Їхній стан стабільний.

Ще чотири людини проходять лікування у звичайному відділенні лікарні. Інших чотирьох постраждалих вже виписали з лікарні.

Вік постраждалих становить 15−50 років, з них семеро — жінки. У постраждалих різані рани та переломи.

Один із поранених -поліцейський, який під час затримання двічі вистрілив у нападника.

Особу нападника вже встановлено — він виходець з фінського міста Сіілінярві 1994 року народження і студент цього навчального закладу. Мотиви його вчинку наразі не відомі, допитати його не можуть, оскільки він перебуває у реанімації.

Правоохоронці наразі не коментують, чи спілкувалися нападник і жертва поза навчальним закладом.

В момент нападу в нього був пневматичний пістолет, яким він не скористався, та холодна зброя — шабля.

Також вважається, що він влаштував підпал у торговому центрі Herman, де розташовується Savon ammattiopisto, однак пожежу швидко загасили.

За інформацією поліції, нападник діяв один.

Нагадаємо, напад у Куопіо стався 1 жовтня близько 13.00.