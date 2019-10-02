Резня в Финляндии: жертвой злоумышленника с саблей стала украинка

Лампадки и цветыу здания, где произошло нападение, фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva

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Ракурс

Погибшая в результате вчерашнего нападения в колледже Savon ammattiopisto в финском городе Куопио оказалась украинкой 1996 года рождения.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на посольство Украины в Финляндии и Исландии.

Отмечается, что в Финляндии она вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

По информации источников телеканала Yle, погибшая вместе со своим гражданским мужем училась в Savon ammattiopisto. Пара проживала в Куопио.

Нападение произошло в классной комнате, в которой в тот момент находились 20 человек. В результате один человек погиб, еще десять, включая нападавшего, получили ранения.

Два человека, среди них и нападавший, получили тяжелые травмы, они находятся в отделении интенсивной терапии. Их состояние стабильное.

Еще четыре человека проходят лечение в обычном отделении больницы. Других четырех пострадавших уже выписали из больницы.

Возраст пострадавших составляет 15−50 лет, из них семь — женщины. У пострадавших резаные раны и переломы.

Один из раненых — полицейский, который при задержании дважды выстрелил в нападавшего.

Личность нападавшего уже установлена ​​— он выходец из финского города Сиилинярви 1994 года рождения и студент этого учебного заведения. Мотивы его поступка пока не известны, допросить его не могут, поскольку он находится в реанимации.

Правоохранители пока не комментируют, общались ли злоумышленник и жертва вне учебного заведения.

В момент нападения у него был пневматический пистолет, которым он не воспользовался, и холодное оружие — сабля.

Также считается, что он устроил поджог в торговом центре Herman, где располагается Savon ammattiopisto, однако пожар быстро потушили.

По информации полиции, нападавший действовал один.

Напомним, нападение в Куопио произошло 1 октября около 13.00.