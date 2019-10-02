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Ракурс
Реформы Зеленского: Рада приняла закон, который уменьшит нагрузку на Большую палату Верховного суда, фото — Совет судей

Рада в целом приняла закон, который уменьшит нагрузку на Большую палату Верховного суда

2 окт 2019, 17:36
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Верховная Рада 2 октября приняла в целом законопроект, который разгружает работу Большой палаты Верховного суда.

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Речь идет о законе № 1026 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел». Его в конце августа подал в Раду президент Владимир Зеленский.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовал 271 депутат.

Законопроект регулирует вопрос возврата кассационных дел, в частности, устанавливается срок 15 дней для всех видов дел. В Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства внесены изменения в части ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного суда при обжаловании судебных решений.

В частности, передача кассационными судами судебных дел в Большую палату по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции происходит при совокупном наличии следующих оснований:

  • наличии различной судебной практики в подобных спорах в кассационных судах других юрисдикций;
  • отсутствия выводов Большой палаты Верховного суда относительно предметной или субъектной юрисдикции в подобных спорах;
  • заявления участника дела, который оспаривает судебное решение о нарушении правил юрисдикции при рассмотрении дела в судах предыдущих инстанций.

Напомним, что сегодня Рада перегрузила работу НАПК, приняв закон № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

Источник: Ракурс


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