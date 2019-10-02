Реформи Зеленського: Рада ухвалила закон, який зменшить навантаження на Велику палату Верховного суду, фото — Рада суддів

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Верховна Рада 2 жовтня ухвалила в цілому законопроект, який розвантажує роботу Великої палати Верховного суду.

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Йдеться про закон № 1026 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ». Його наприкінці серпня подав в Раду президент Володимир Зеленський.

За ухвалення законопроекту в другому читанні проголосував 271 нардеп.

Законопроект врегульовує питання повернення касаційних справ, зокрема, встановлюється термін 15 днів для усіх видів справ. До Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства внесено зміни в частині обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного суду при оскарженні судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Зокрема, передача касаційними судами судових справ на розгляд Великої палати з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції відбувається за сукупної наявності таких підстав:

наявності різної судової практики в подібних спорах в касаційних судах інших юрисдикцій;

відсутності висновків Великої палати Верховного суду щодо предметної чи суб'єктної юрисдикції у подібних спорах;

заявлення учасником справи, який оскаржує судове рішення про порушення правил юрисдикції під час розгляду справи в судах попередніх інстанцій.

Нагадаємо, що сьогодні Рада перевантажила роботу НАЗК, ухваливши закон № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».