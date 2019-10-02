Реформу НАЗК та зміни умов е-декларування проголосувала Рада, фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n127026-parlament-zapustyv-reformu-nazk-ta-zminyv-umovy-e-deklaruvannya.html

Ракурс

Верховна Рада на засіданні 2 жовтня підтримала в цілому президентський законопроект № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

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Документ підтримали 237 нардепів. Законопроект 29 серпня подав до парламенту президент Володимир Зеленський і визначив його як невідкладний.

Текст закону передбачає, що керуватиме діяльністю Нацагентства з питань запобігання корупції одноосібно голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів. Наразі керівництво НАЗК колегіальне, керівний орган складається із п’ятьох осіб.

Голову НАЗК призначатимуть на чотири роки, одна й та сама людина не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль. Голова агентства зможе призначити трьох заступників. За його рішенням може бути створено не більше ніж шість територіальних органів НАЗК, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом країни.

Голова НАЗК призначатиметься урядом за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти як це було з Антикорупційним судом. Новий конкурс буде проведений протягом 45 днів з дня вступу в дію цього закону.

Передбачається міжнародний аудит роботи НАЗК та можливість звільнення голови після нього. Законопроект передбачає створення уповноважених підрозділів щодо запобігання та виявлення корупції в Офісі президента України, апараті Верховної Ради України, секретаріаті Кабміну, апаратах Ради національної безпеки і оборони, Рахункової палати, Верховного суду, Вищого антикорупційного суду, Конституційного суду, Національного банку, апаратах та територіальних органах міністерств, на державних підприємствах, у місцевих радах, адміністраціях.

Змінюється й перелік посадових осіб, які зобов’язані подавати електронні декларації. Дія відповідного закону поширюється на посади в Офісі президента України, на які він призначає і з яких звільняє, а також на посади працівників патронатної служби і на помічників суддів. Зобов’яжуть подавати декларації осіб, які працюють у сфері оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, якщо їх призначає та звільняє президент актами без грифа секретності.

НАЗК отримує доступ до державних реєстрів та баз і надаватиме автоматичний доступ до реєстру е-декларацій для НАБУ. При цьому, вимоги е-декларування стають жорсткішими щодо закордонних активів та членів родини заявника.

Із переліку декларантів виключено іноземців-нерезидентів, які є членами наглядових рад державних банків або підприємств, а також громадських активістів-антикорупціонерів.