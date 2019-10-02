Реформу НАПК и изменение условий е-декларирования проголосовала Рада, фото — Новынарня

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Ракурс

Верховная Рада на заседании 2 октября поддержала в целом президентский законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

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Документ поддержали 237 нардепов. Законопроект 29 августа подал в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный.

Текст закона предусматривает, что руководить деятельностью Нацагентства по предотвращению коррупции будет единолично председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Сейчас руководство НАПК коллегиальное, руководящий орган состоит из пяти человек.

Председателя НАПК будут назначать на четыре года, один и тот же человек не может занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей. По его решению может быть создано не более шести территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальным делением страны.

Председатель НАПК будет назначаться правительством по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты — так, как это было с Антикоррупционным судом. Новый конкурс будет проведен в течение 45 дней со дня вступления в силу этого закона.

Предполагается международный аудит работы НАПК и возможность увольнения председателя после него. Законопроект предусматривает создание уполномоченных подразделений по предотвращению и выявлению коррупции в Офисе президента Украины, аппарате Верховной Рады Украины, секретариате Кабмина, аппаратах Совета национальной безопасности и обороны, Счетной палаты, Верховного суда, Высшего антикоррупционного суда, Конституционного суда, Национального банка, аппаратах и ​​территориальных органах министерств, на государственных предприятиях, в местных советах, администрациях.

Меняется и перечень должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации. Действие соответствующего закона распространяется на должности в Офисе президента Украины, а также на должности работников патронатной службы и на помощников судей. Обяжут подавать декларации лиц, работающих в сфере оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, если их назначает и увольняет президент актами без грифа секретности.

НАПК получает доступ к государственным реестрам и базам и будет предоставлять автоматический доступ к реестру е-деклараций для НАБУ. При этом требования е-декларирования становятся более жесткими по отношению к зарубежных активам и членов семей заявителя.

Из перечня декларантов исключены иностранцы-нерезиденты, являющиеся членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, а также общественные активисты-антикоррупционеры.