Транзит газу: Путін пообіцяв щонайменше на рік продовжити контракт з Україною, фото — Інсайдер

https://racurs.ua/ua/n127583-putin-rosiya-gotova-na-rik-prodovjyty-kontrakt-z-ukrayinou-na-tranzyt-gazu.html

Ракурс

Росія готова на рік продовжити контракт з Україною на транзит газу. Про такі наміри росіян 2 жовтня повідомив їхній президент Володимир Путін.

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На форумі «Російський енергетичний тиждень» Путін заявив, що Москва буцімто давно була готова до переговорів з українськими партнерами.

Російська Федерація готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства, — передає слова Путіна ТАСС.

Він пояснив, що Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи і пообіцяв підписати договорі про транзит газу в Європу, якщо Київ встигне із законодавчими змінами до закінчення року.

Ми готові працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір про транзит з Україною відповідно до європейського законодавства, — заявив російський президент.

В іншому випадку Росія, за словами Путіна, готова на рік продовжити контракт з Україною на перекачування газу.

«Ракурс» повідомляв, що 20 вересня на тристоронніх переговорах щодо газу у Брюсселі між Україною та Росією за посередництвом Єврокомісії обговорювалися не тільки питання підписання нового договору щодо транзиту газу через Україну, а також прямі поставки газу з РФ.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив тоді, що РФ вже не наполягає на продовженні попереднього договору з транспортування, висловлює готовність працювати за європейськими правилами. Наступні переговори відбудуться у другій декаді жовтня. Нині діючий контракт на транзит закінчується 31 грудня 2019 року.

Єврокомісія, яка модерує переговори, вважає, що новий контракт на транзит газу має бути довготривалим (на 10 або більше років) і передбачати такі обсяги, які могли б зацікавити європейського інвестора з високою репутацією. У «Нафтогазі» заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд куб. м газу щорічно протягом 10 років.