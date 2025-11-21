Путін прокоментував план миру США для України. Фото:

Ракурс

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на американський план миру для України.

Диктатор розповів, що ця угода обговорювалася з президентом США Дональдом Трампом на саміті на Алясці. Тоді Вашингтон просив Москву «виявити гнучкість» і начебто та погодилась. Нинішній план з 28 пунктів — це «модернізована» версія після Аляски. Слова Путіна наводить російська інформагенція ТАСС.

Глава країни-агресора зазначив, що американський план публічно не обговорювали, тільки в загальних рисах. Однак очільник Кремля вважає, що він може лягти в основу домовленостей з Україною.

Путін стверджує, що Росія «готова до мирних переговорів». Разом з тим диктатор наголосив, що його влаштовує і поточна динаміка на війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи 28-пунктний американський мирний план, заявив про ризики втрати підтримки США. Глава дердави наголосив, що зараз на Київ здійснюється тиск, який є «одним з найважчих» за час повномасштабної війни. Україна може опинитися перед складним вибором між «втратою гідності» та ризиком втратити ключового партнера.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, є «відповідним» терміном для ухвалення рішення щодо мирного плану для України. І додав, що термін можуть і продовжити, якщо справи підуть добре.