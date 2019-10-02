Транзит газа: Путин пообещал минимум на год продлить контракт с Украиной, фото — Инсайдер

https://racurs.ua/n127583-putin-rossiya-gotova-na-god-prodlit-kontrakt-s-ukrainoy-na-tranzit-gaza.html

Ракурс

Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа. О таких намерениях россиян 2 октября уведомил их президент Владимир Путин.

Loading...

На форуме «Российский энергетический неделю» Путин заявил, что Москва якобы давно была готова к переговорам с украинскими партнерами.

Российская Федерация готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства, — передает слова Путина ТАСС.

Он пояснил, что Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы и пообещал подписать договоре о транзите газа в Европу, если Киев успеет с законодательными изменениями до окончания года.

Мы готовы работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством, — заявил российский президент.

В противном случае Россия, по словам Путина, готова на год продлить контракт с Украиной на перекачку газа.

«Ракурс» сообщал, что 20 сентября на трехсторонних переговорах в Брюсселе между Украиной и Россией при посредничестве Еврокомиссии обсуждались не только вопросы подписания нового договора о транзите газа через Украину, а также возможность прямых поставок газа из РФ.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил тогда, что РФ уже не настаивает на продолжении предварительного договора по транспортировке, выражает готовность работать по европейским правилам. Следующие переговоры состоятся во второй декаде октября. Ныне действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года.

Еврокомиссия, которая модерирует переговоры, считает, что новый контракт на транзит газа должен быть длительным (на 10 или более лет) и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В «Нафтогазе» заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет.