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Продолжаются переговоры о проведении саммита «нормандской четверки», фото: kremlin.ru
Дата следующего саммита «нормандской четверки» пока не определена, заявили в Берлинеhttps://racurs.ua/n127582-data-sleduuschego-sammita-normandskoy-chetverki-poka-ne-opredelena-zayavili-v-berline.htmlРакурс
Дата следующей встречи «нормандской четверки» еще не определена, однако ведется подготовка к ее проведению в ближайшем будущем.
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Об этом сегодня во время брифинга в Берлине заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, следующая встреча в «нормандском формате», скорее всего, состоится в столице Франции Париже.
Вчера Деммер заявляла, что официальный Берлин приветствует достигнутые 1 октября в Минске договоренности, поскольку они открывают двери для проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки».
Напомним, представитель украинского правительства в Верховной Раде Ирина Верещук сегодня заявила, что следующая встреча в «нормандском формате» может состояться этой осенью или в декабре.
В то же время по словам помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, соответствующая дата будет согласовываться только после того, как состоится отвод войск на Донбассе в районах городов Петровское и Золотое. Сурков отметил, что этот процесс будет продолжаться две недели.
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