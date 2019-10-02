Продолжаются переговоры о проведении саммита «нормандской четверки», фото: kremlin.ru

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Дата следующей встречи «нормандской четверки» еще не определена, однако ведется подготовка к ее проведению в ближайшем будущем.

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Об этом сегодня во время брифинга в Берлине заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, следующая встреча в «нормандском формате», скорее всего, состоится в столице Франции Париже.

Вчера Деммер заявляла, что официальный Берлин приветствует достигнутые 1 октября в Минске договоренности, поскольку они открывают двери для проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, представитель украинского правительства в Верховной Раде Ирина Верещук сегодня заявила, что следующая встреча в «нормандском формате» может состояться этой осенью или в декабре.

В то же время по словам помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, соответствующая дата будет согласовываться только после того, как состоится отвод войск на Донбассе в районах городов Петровское и Золотое. Сурков отметил, что этот процесс будет продолжаться две недели.