Ракурсhttps://racurs.ua/
Тривають переговори щодо проведення саміту «нормандської четвірки», фото: kremlin.ru
Дата наступного саміту «нормандської четвірки» поки не визначена, заявили в Берлініhttps://racurs.ua/ua/n127582-data-nastupnogo-samitu-normandskoyi-chetvirky-poky-ne-vyznachena-zayavyly-v-berlini.htmlРакурс
Дата наступної зустрічі «нормандської четвірки» ще не визначена, проте ведеться підготовка до її проведення в найближчому майбутньому.
Loading...
Про це сьогодні під час брифінгу в Берліні заявила речник федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє агентство «Укрінформ».
За її словами, наступна зустріч у «нормандському форматі», найімовірніше, відбудеться у столиці Франції Парижі.
Вчора Деммер заявляла, що офіційний Берлін вітає досягнуті 1 жовтня в Мінську домовленості, оскільки вони відкривають двері для проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».
Нагадаємо, представник українського уряду у Верховній Раді Ірина Верещук сьогодні заявила, що наступна зустріч у «нормандському форматі» може відбутися цієї осені або в грудні.
Водночас за словами помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова, відповідна дата узгоджуватиметься лише після того, як відбудеться відведення військ на Донбасі в районах міст Петровське та Золоте. Сурков зазначив, що цей процес триватиме два тижні.
Загрузка...