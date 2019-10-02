Тривають переговори щодо проведення саміту «нормандської четвірки», фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127582-data-nastupnogo-samitu-normandskoyi-chetvirky-poky-ne-vyznachena-zayavyly-v-berlini.html

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Дата наступної зустрічі «нормандської четвірки» ще не визначена, проте ведеться підготовка до її проведення в найближчому майбутньому.

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Про це сьогодні під час брифінгу в Берліні заявила речник федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє агентство «Укрінформ».

За її словами, наступна зустріч у «нормандському форматі», найімовірніше, відбудеться у столиці Франції Парижі.

Вчора Деммер заявляла, що офіційний Берлін вітає досягнуті 1 жовтня в Мінську домовленості, оскільки вони відкривають двері для проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

Нагадаємо, представник українського уряду у Верховній Раді Ірина Верещук сьогодні заявила, що наступна зустріч у «нормандському форматі» може відбутися цієї осені або в грудні.

Водночас за словами помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова, відповідна дата узгоджуватиметься лише після того, як відбудеться відведення військ на Донбасі в районах міст Петровське та Золоте. Сурков зазначив, що цей процес триватиме два тижні.