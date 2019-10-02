Центр Києва заливало окропом через прорив труби. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n127581-centr-kyieva-zalyvalo-okropom-cherez-proryv-truby-foto-video.html

Ракурс

Прорив труби з окропом стався сьогодні на вулиці Саксаганського в центрі столиці. Деякий час вулицю заливало гарячою водою, а транспорт рухався через щільну пару.

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Пошкодження трубопроводу, термін експлуатації якого становить вже 47 років, сталося на проїжджій частині після опівдня, поінформували у Київміськдержадміністрації.

Витік окропу згодом вдалося локалізувати, але ремонт мережі триватиме щонайменше до завтра. Наразі на місці працює аварійно-відновлювальна служба й обмежено рух транспорту.

Потерпілих унаслідок витоку гарячої води на поверхню вулиці немає. Відео надзвичайної події, на яких видно початок прориву та його наслідки, публікують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що минулого місяця стався прорив труби у Голосіївському районі Києва: вода почала бити з-під асфальту фонтаном.