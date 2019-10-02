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Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы. Фото: КГГА

Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2019, 16:18
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Прорыв трубы с кипятком произошел сегодня на улице Саксаганского в центре столицы. Некоторое время улицу заливало горячей водой, а транспорт двигался через густой пар.

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Повреждение трубопровода, срок эксплуатации которого составляет уже 47 лет, произошло на проезжей части после полудня, сообщили в Киевгоргосадминистрации.

Утечку кипятка в итоге удалось локализовать, но ремонт сети продлится по меньшей мере до завтра. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная служба и ограничено движение транспорта.

Пострадавших в результате утечки горячей воды на поверхность улицы нет. Видео чрезвычайного происшествия, на которых видно начало прорыва и его последствия, публикуют пользователи соцсетей.

Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы. Фото: КГГА

Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы. Фото: КГГА

Напомним, что в прошлом месяце произошел прорыв трубы в Голосеевском районе Киева: вода начала бить из-под асфальта фонтаном.

Источник: Ракурс


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