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Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы. Фото: КГГА
Центр Киева заливало кипятком из-за прорыва трубы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n127581-centr-kieva-zalivalo-kipyatkom-iz-za-proryva-truby-foto-video.htmlРакурс
Прорыв трубы с кипятком произошел сегодня на улице Саксаганского в центре столицы. Некоторое время улицу заливало горячей водой, а транспорт двигался через густой пар.
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Повреждение трубопровода, срок эксплуатации которого составляет уже 47 лет, произошло на проезжей части после полудня, сообщили в Киевгоргосадминистрации.
Утечку кипятка в итоге удалось локализовать, но ремонт сети продлится по меньшей мере до завтра. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная служба и ограничено движение транспорта.
Пострадавших в результате утечки горячей воды на поверхность улицы нет. Видео чрезвычайного происшествия, на которых видно начало прорыва и его последствия, публикуют пользователи соцсетей.
Напомним, что в прошлом месяце произошел прорыв трубы в Голосеевском районе Киева: вода начала бить из-под асфальта фонтаном.
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