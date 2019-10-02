Медведчук о "формуле Штайнмайера": Зеленский ее неправильно трактует, контроль над границами устанавливается после выборов, фото — ОПЗЖ

https://racurs.ua/n127580-medvedchuk-o-formule-shtaynmayera-zelenskiy-ee-nepravilno-traktuet-kontrol-nad-granicami.html

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Один из лидеров «Оппозиционного платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал вчерашнее решение Киева о присоединении к «формуле Штайнмайера».

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Нардеп считает, что президент Владимир Зеленский ее неправильно трактует, поскольку контроль над границами Украина установит уже после проведения местных выборов в ОРДЛО.

Это не соответствует ни «формуле Штайнмайера», ни минским соглашениям. В соглашениях четко записано, что контроль над границей между Украиной и Россией начинает устанавливаться в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса, — пояснил Медведчук в кулуарах Рады 2 октября.

Пресс-служба партии ОПЗЖ сообщила, что, по мнению Медведчука, закон о выборах должен быть принят Верховной Радой в соответствии с Конституцией Украины, но согласован с Донецком и Луганском.

Медведчук назвал «формулу Штайнмайера» дорожной картой по реализации отдельных пунктов минских соглашений, выполнение которых «может привести к миру и прекращению боевых действий».

Нардеп обнародовал собственную трактовку формулы — после проведения выборов на неконтролируемых территориях вводится в действие на временной основе закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый еще в сентябре 2014 года. На постоянной основе он вступает в силу после того, как ОБСЕ проверит выборы на соответствие нормам Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, что имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера» во время встреч в «нормандском формате», по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, пытался протащить президент России Владимир Путин.