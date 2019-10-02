Лось остается в Красной книге: Верховный суд отказал охотникам в иске к Минэкологии

Лось европейский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127579-los-ostaetsya-v-krasnoy-knige-verhovnyy-sud-otkazal-ohotnikam-v-iske-k-minekologii.html

Ракурс

Лось остается в Красной книге Украины.

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Соответствующее решение сегодня принял Кассационный суд в составе Верховного Суда, который рассматривал кассационную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда по иску охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Открытые клетки».

В декабрt 2017 года приказ о внесении лося европейского в Красную книгу подписал тогдашний министр экологии Остап Семерак, мотивируя его «научными основаниями».

В 2018 году соответствующий приказ зарегистрировал Минюст.

Однако внесение лося в Красную книгу обжаловали в суде. В ноябре 2018 года его отменил Окружной админсуд Киева.

В апреле этого года Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобу Минприроды и отменил решение суда низшей инстанции.

Напомним, осенью прошлого года в зоне Чернобыльской атомной станции спасли лося, который потерял сознание и едва не утонул в загрязненноv водоеме между четвертым и пятым энергоблоком.