Лось остается в Красной книге: Верховный суд отказал охотникам в иске к Минэкологии

Лось остается в Красной книге: Верховный суд отказал охотникам в иске к Минэкологииhttps://racurs.ua/n127579-los-ostaetsya-v-krasnoy-knige-verhovnyy-sud-otkazal-ohotnikam-v-iske-k-minekologii.htmlРакурс
Лось остается в Красной книге Украины.
Соответствующее решение сегодня принял Кассационный суд в составе Верховного Суда, который рассматривал кассационную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда по иску охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Открытые клетки».
В декабрt 2017 года приказ о внесении лося европейского в Красную книгу подписал тогдашний министр экологии Остап Семерак, мотивируя его «научными основаниями».
В 2018 году соответствующий приказ зарегистрировал Минюст.
Однако внесение лося в Красную книгу обжаловали в суде. В ноябре 2018 года его отменил Окружной админсуд Киева.
В апреле этого года Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобу Минприроды и отменил решение суда низшей инстанции.
Напомним, осенью прошлого года в зоне Чернобыльской атомной станции спасли лося, который потерял сознание и едва не утонул в загрязненноv водоеме между четвертым и пятым энергоблоком.