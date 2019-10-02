Лось залишається у Червоній книзі: Верховний суд відмовив мисливцям у позові до Мінекології

Лось європейський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127579-los-zalyshaietsya-u-chervoniy-knyzi-verhovnyy-sud-vidmovyv-myslyvcyam-u-pozovi-do-minekologiyi.html

Ракурс

Лось залишається в Червоній книзі України.

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Відповідне рішення сьогодні ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, котрий розглядав касаційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду щодо позову мисливців до міністра екології стосовно скасування наказу про внесення лосів до Червоної книги. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Відкриті клітки».

У грудні 2017 року наказ про внесення лося європейського до Червоної книги підписав тодішній міністр екології Остап Семерак, мотивуючи його «науковими підставами».

У 2018 році відповідний наказ зареєстрував Мін’юст.

Однак внесення лося до Червоної книги оскаржили в суді. У листопаді 2018 року його скасував Окружний адмінсуд Києва.

У квітні цього року Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу Мінприроди та скасував рішення суду нижчої інстанції.

Нагадаємо, восени минулого року в зоні Чорнобильської атомної станції врятували лося, який знепритомнів та мало не потонув у забрудненій водоймі між четвертим та п’ятим енергоблоком.