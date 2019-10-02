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Зловживання владою: ГПУ вирішила оголосити підозру Порошенку — ЗМІ. Фото: REUTERS

Зловживання владою: ГПУ вирішила оголосити підозру Порошенку — ЗМІ

2 жов 2019, 15:38
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Петру Порошенку, колишньому президенту, а нині лідеру партії «Європейська солідарність», готують підозру в зловживанні владою.

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Оголосити підозру збирається Генеральна прокуратура, повідомляє сьогодні «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у відомстві.

Крім Порошенка, готується повідомлення про підозру стосовно кількох нинішніх і колишніх депутатів Верховної Ради України.

Підозру Порошенку планують оголошувати за статтею про зловживання владою. Деталі решти можливих підозр невідомі.

Згідно з процедурою, для того, щоби притягнути народного депутата до відповідальності, потрібно отримати дозвіл парламенту. Генпрокурор вносить на розгляд Ради відповідні подання.

Як відомо, в Держбюро розслідувань вже є 11 кримінальних проваджень, у тому числі й про можливе захоплення влади в Україні, в яких фігурує Порошенко.

Екс-президент проігнорував кілька останніх викликів на допит до ДБР, у тому числі й для проходження перевірки на поліграфі.


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