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Ракурс
Порошенко не з'явився на перевірку на поліграфі. Фото: Депо

Порошенко не з’явився на перевірку на поліграфі

1 жов 2019, 12:36
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Петро Порошенко, колишній президент України не з’явився на перевірку на поліграфі, яка повинна була пройти сьогодні в Київському інституті судових експертиз.

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Як написав у своєму блозі адвокат екс-глави держави Ігор Головань, його підзахисному не приходили ніякі повідомлення про слідчі дії у цей день.

Тому весь цей «поліграфічний» інформаційний шум — пропагандистське шоу, яке виконується керованими з Москви маріонетками, — написав адвокат.

У їх число він записав колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова і директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.

Раніше Портнов підтвердив інформацію про те, що Порошенка запросили пройти процедуру поліграфа в Київському інституті судових експертиз у вівторок на 10.00.

Зазначимо, що ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади.

Також в серпні Труба говорив, що один з допитів Порошенка може пройти на поліграфі.

Джерело: Ракурс


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