«Право на забуття»: суд Європейського Союзу ухвалив рішення щодо функції видалення особових даних з результатів пошуку Google

«Право на забуття» дозволяє вимагати за певних умов видалення особових даних із загального доступу через пошукові системи

https://racurs.ua/ua/n127516-pravo-na-zabuttya-sud-ievropeyskogo-souzu-uhvalyv-rishennya-schodo-funkciyi-vydalennya-osobovyh.html

Ракурс

Суд Європейського Союзу (CJEU) нещодавно ухвалив два важливі рішення щодо «права на забуття» (права людини вимагати за певних умов видалення її особових даних із загального доступу через пошукові системи) та обробки запитів на видалення посилань в пошуковій системі Google.

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Відповідні рішення стосуються справи GC and others v. CNIL, де компанія Google LLC виступає як третя сторона. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейбсук повідомила суддя від України в Європейському суді з прав людини Анна Юдківська.

Юдківська зазначила, що ці рішення стосується посилань на статті у пресі, що пов’язані з минулими кримінальними провадженнями.

CJEU ще в 2014 році під час розгляду однієї зі справ вирішив, що особи мають право вимагати за певних умов, щоб їхні особисті дані більше не відображалися пошуковими системами у відповідь на пошук імені особи. Зараз це визнано у статті 17 General Data Protection Regulati (Загального регламенту із захисту даних), яка регулює «право на забуття».

У справі стосовно Google французький орган захисту даних (CNIL) вважав, що пошуковий гігант Google, реагуючи на такий запит, повинен видалити відповідні посилання з результатів усіх пошуків на усіх доменних іменах своєї пошукової системи — тобто в всьому світі.

Google відмовився повністю виконати це розпорядження, обмеживши видалення результатів пошукових запитів на доменні імена, що відповідають версіям пошукової системи Google для країн-членів ЄС.

Google також запропонував техніку «геоблокування», покликану не дозволяти користувачам інтернету бачити видалені результати пошуку просто скориставшись сервісом Googlе на іншому доменному імені.

Однак CNIL не підтримав цю пропозицією і вирішив, що Google не виконав офіційний запит в установлений термін і оштрафував компанію на 100 тис. євро. Google оскаржив це рішення в суді.

Юдківська зазначає, що в справі GC and others v. CNIL, Суд справедливості наголосив на моменті, зазначеному в рішенні ЄСПЛ у справі «ML та WW проти Німеччини».

…Таким чином, оператор пошукової системи повинен оцінити — в контексті запиту про видалення посилань на веб-сторінки, де опублікована інформація про кримінальне провадження щодо суб'єкта про ранню стадію провадження, що вже не відповідає нинішній ситуації — чи з огляду на всі обставини справи, такі як, зокрема, характер та серйозність розглядуваного правопорушення, хід та результат провадження, час, що сплинув, роль, яку відіграє суб'єкт у суспільному житті та його минула поведінка, інтерес громадськості, зміст і форма публікації та наслідки публікації для суб'єкта, він або вона в теперішньому стані речей має право, щоб ця інформація не пов’язувалася із його чи її іменем в списку результатів, відображених після пошуку в інтернеті на основі його чи її імені, — навела відповідну цитату Юдківська.

Нагадаємо, в березні цього року в Євросоюзі Google оштрафували на 1,7 млрд дол. за нечесну конкуренцію у сфері інтернет-реклами.