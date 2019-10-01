«Право на забвение»: суд Европейского Союза принял решение о функции удаления личных данных из результатов поиска Google

«Право на забвение» позволяет требовать при определенных условиях удаления личных данных из общего доступа через поисковые системы

https://racurs.ua/n127516-pravo-na-zabvenie-sud-evropeyskogo-souza-prinyal-reshenie-o-funkcii-udaleniya-lichnyh-dannyh.html

Ракурс

Суд Европейского Союза (CJEU) недавно принял два важных решения по «праве на забвение» (праве человека требовать при определенных условиях удаления его личных данных из общего доступа через поисковые системы) и обработки запросов на удаление ссылок в поисковой системе Google.

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Соответствующие решения касаются дела GC and others v. CNIL, где компания Google LLC выступает в качестве третьей стороны. Об этом на своей странице в социальной сети Фейбсук сообщила судья от Украины в Европейском суде по правам человека Анна Юдковская.

Юдковская отметила, что эти решения касается ссылок на статьи в прессе, связанных с прошлыми уголовными производствами.

CJEU еще в 2014 году при рассмотрении одного из дел решил, что лица имеют право требовать при определенных условиях, чтобы их личные данные больше не отображались поисковыми системами в ответ на поиск имени человека. Сейчас это признано в статье 17 General Data Protection Regulati (Общего регламента по защите данных), которая регулирует «право на забвение».

В деле относительно Google французский орган защиты данных (CNIL) считал, что поисковый гигант Google, реагируя на запрос, должен удалить соответствующие ссылки из результатов всех поисков на всех доменных именах своей поисковой системы — то есть во всем мире.

Google отказался полностью выполнить это распоряжение, ограничив удаления результатов поисковых запросов на доменные имена, соответствующие версиям поисковой системы Google для стран-членов ЕС.

Google также предложил технику «геоблокирования», призванную не позволять пользователям интернета видеть удаленные результаты поиска просто воспользовавшись сервисом Googlе на другом доменном имени.

Однако CNIL не поддержал это предложение и решил, что Google не выполнил официальный запрос в установленный срок и оштрафовал компанию на 100 тыс. евро. Google обжаловал это решение в суде.

Юдковская отмечает, что в деле GC and others v. CNIL Суд справедливости отметил момент в решении ЕСПЧ по делу «ML и WW против Германии».

… Таким образом, оператор поисковой системы должен оценить — в контексте запроса об удалении ссылок на веб-страницы, где опубликована информация об уголовном производстве в отношении субъекта о ранней стадии производства, что уже не соответствует нынешней ситуации — или учитывая все обстоятельства дела, такие как, например, характер и серьезность рассматриваемого правонарушения, ход и результат производства, время, что истекло, роль, которую играет субъект в общественной жизни и его прошлое поведение, интерес общественности, содержание и форма публикации и последствия статьи для субъекта, он или она в настоящем положении вещей вправе чтобы эта информация не связывалась с его или ее именем в списке результатов, отраженных после поиска в интернете на основе его или ее имени, — привела цитату Юдковская.

Напомним, в марте этого года в Евросоюзе Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.