Александр Вилкул не арестован судом. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n127515-apellyacionnyy-sud-dnepra-otkazalsya-arestovyvat-eks-nardepa-vilkula.html

Ракурс

Апелляционный суд города Днепр оставил без изменений меру пресечения экс-нардепу от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу.

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Фемида постановила оставить без изменения решение суда первой инстанции и не арестовала бывшего депутата ВРУ. Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции. Об этом 1 октября сообщил «Первый криворожский».

Как известно, 17 сентября Октябрьский суд Днепра постановил отпустить Вилкула на поруки. Прокуратура настаивала на том, чтобы экс-нардепа поместили под стражу или выпустили под залог в 17 млн грн.

Ранее сообщалось, что Вилкулу 5 сентября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным прокуратуры, его действия повлекли для государства убытки на миллионы гривен.

Напомним, правоохранители подозревают Вилкула в том, что он, будучи председателем Днепропетровской ОГА, совершил ряд незаконных сделок с земельными участками. Такие действия могли нанести государственному бюджету убытков на минимум 15 млн грн. Осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.