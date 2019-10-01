Олександр Вілкул не заарештований судом. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n127515-apelyaciynyy-sud-dnipra-vidmovyvsya-areshtovuvaty-eks-nardepa-vilkula.html

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Апеляційний суд міста Дніпро залишив без змін міру запобіжного заходу екс-нардепу від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу.

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Феміда постановила залишити без зміни рішення суду першої інстанції і не заарештовувала колишнього депутата ВРУ. Суд розглядав скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції. Про це 1 жовтня повідомив «Первый криворожский».

Як відомо, 17 вересня Жовтневий суд Дніпра постановив відпустити Вілкула на поруки. Прокуратура наполягала на тому, щоб екс-нардепа помістили під варту або випустили під заставу в 17 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Вілкулу 5 вересня повідомили про підозру у зловживанні владою. За даними прокуратури, його дії спричинили для держави збитки на мільйони гривень.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Вілкула в тому, що він, будучи головою Дніпропетровської ОДА, здійснив низку незаконних оборудок із земельними ділянками. Такі дії могли завдати державному бюджету збитків на щонайменше 15 млн грн. Здійснюється розслідування в кримінальну провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.