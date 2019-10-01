Новости Украины

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Порошенко не явился на проверку на полиграфе. Фото: Депо

Порошенко не явился на проверку на полиграфе

1 окт 2019, 12:36
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Петр Порошенко, бывший президент Украины, не явился на проверку на полиграфе, которая должна была пройти сегодня в Киевском институте судебных экспертиз.

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Как написал в своем блоге адвокат экс-главы государства Игорь Головань, его подзащитному не приходили никакие сообщения о следственных действиях в этот день.

Поэтому весь этот «полиграфический» информационный шум — пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, — написал адвокат.

В их число он записал бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Ранее Портнов подтвердил информацию о том, что Порошенко пригласили пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10.00.

Отметим, что ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти.

Также в августе Труба говорил, что один из допросов Порошенко может пройти на полиграфе.

Источник: Ракурс


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