Стрілянина під Києвом: ДБР відкрило провадження щодо працівників КОРДу, які вбили озброєного рецидивіста, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127577-dbr-vidkrylo-provadjennya-schodo-pracivnykiv-kordu-yaki-zastrelyly-ozbroienogo-recydyvista.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо працівників спецпідрозділу Національної поліції КОРД, які застрелили озброєного рецидивіста у селі Хотянівка під Києвом.

Loading...

Провадження відкрили за ст. 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу.

Це нормальна процедура. Повинні перевірити дії поліцейських, але я впевнений, що вони діяли правомірно. Деякі фрагменти відео з місця події ми оприлюднимо, щоб не було сумнівів, — повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Крім того, за результатами подій в Хотянівці відкрито провадження за ст. 348 (замах на життя працівника поліцейського).

Нагадаємо, що стрілянина під Києвом сталася сьогодні рано вранці. Небезпечним злочинцем виявився громадянин Грузії, який 22 вересня в Оболонському районі Києва поранив двох співробітників поліції.

Убитий нападник був засуджений в Грузії на 22 роки в’язниці за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Він відсидів 10 років і вийшов на свободу за амністією.

Як розповів Крищенко, злочинець переховувався у будівельному будиночку після того, як спочатку 9 вересня здійснив невдалу спробу викрасти у Києві громадянина Ірану, а потім втік від поліції 22 вересня, здійснивши щонайменше сім пострілів.

Учора правоохоронці встановили, що злочинець знаходиться в будівельному вагончику в Хотянівці й вирішили вранці провести спецоперацію. Спочатку йому запропонували у гучномовець здатися, але іноземець почав стріляти з двох пістолетів і поранив двох поліцейських. Силовики застосували зброю на ураження.

Згодом у нього виявили три пістолети іноземного виробництва, один з яких був з глушником. В загиблого також знайшли декілька паспортів різних країн.

Стан поранених правоохоронців задовільний. Один з них отримав поранення плеча та передпліччя. Іншого врятував бронежилет — куля не пробила останню пластину і тільки легко поранила працівника КОРДу в груди.