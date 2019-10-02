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Стрілянина під Києвом: ДБР відкрило провадження щодо працівників КОРДу, які вбили озброєного рецидивіста, фото — Нацполіція
ДБР відкрило провадження щодо працівників КОРДу, які застрелили озброєного рецидивістаhttps://racurs.ua/ua/n127577-dbr-vidkrylo-provadjennya-schodo-pracivnykiv-kordu-yaki-zastrelyly-ozbroienogo-recydyvista.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо працівників спецпідрозділу Національної поліції КОРД, які застрелили озброєного рецидивіста у селі Хотянівка під Києвом.
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Провадження відкрили за ст. 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу.
Це нормальна процедура. Повинні перевірити дії поліцейських, але я впевнений, що вони діяли правомірно. Деякі фрагменти відео з місця події ми оприлюднимо, щоб не було сумнівів, — повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.
Крім того, за результатами подій в Хотянівці відкрито провадження за ст. 348 (замах на життя працівника поліцейського).
Нагадаємо, що стрілянина під Києвом сталася сьогодні рано вранці. Небезпечним злочинцем виявився громадянин Грузії, який 22 вересня в Оболонському районі Києва поранив двох співробітників поліції.
Убитий нападник був засуджений в Грузії на 22 роки в’язниці за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Він відсидів 10 років і вийшов на свободу за амністією.
Як розповів Крищенко, злочинець переховувався у будівельному будиночку після того, як спочатку 9 вересня здійснив невдалу спробу викрасти у Києві громадянина Ірану, а потім втік від поліції 22 вересня, здійснивши щонайменше сім пострілів.
Учора правоохоронці встановили, що злочинець знаходиться в будівельному вагончику в Хотянівці й вирішили вранці провести спецоперацію. Спочатку йому запропонували у гучномовець здатися, але іноземець почав стріляти з двох пістолетів і поранив двох поліцейських. Силовики застосували зброю на ураження.
Згодом у нього виявили три пістолети іноземного виробництва, один з яких був з глушником. В загиблого також знайшли декілька паспортів різних країн.
Стан поранених правоохоронців задовільний. Один з них отримав поранення плеча та передпліччя. Іншого врятував бронежилет — куля не пробила останню пластину і тільки легко поранила працівника КОРДу в груди.
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