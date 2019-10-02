Стрельба под Киевом: ГБР открыло производство в отношении сотрудников КОРДа, которые убили вооруженного рецидивиста, фото — Нацполиция

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Государственное бюро расследований открыло производство в отношении сотрудников спецподразделения Национальной полиции КОРД, которые застрелили вооруженного рецидивиста в селе Хотяновка под Киевом.

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Производство открыли по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Это нормальная процедура. Должны проверить действия полицейских, но я уверен, что они действовали правомерно. Некоторые фрагменты видео с места события мы обнародуем, чтобы не было сомнений, — сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, по результатам событий в Хотяновке открыто производство по ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника полицейского).

Напомним, что стрельба под Киевом произошла сегодня рано утром. Опасным преступником оказался гражданин Грузии, который 22 сентября в Оболонском районе Киева ранил двух сотрудников полиции.

Убитый ранее был осужден в Грузии на 22 года тюрьмы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу по амнистии.

Как рассказал Крищенко, преступник скрывался в строительном домике после того, как сначала 9 сентября предпринял неудачную попытку похитить в Киеве гражданина Ирана, а затем убежал от полиции 22 сентября, совершив по меньшей мере семь выстрелов.

Вчера правоохранители установили, что преступник находится в строительном вагончике в Хотяновке и решили утром провести спецоперацию. Сначала ему предложили в громкоговоритель сдаться, но иностранец начал стрелять из двух пистолетов и ранил двух полицейских. Силовики применили оружие на поражение.

Впоследствии у него обнаружили три пистолета иностранного производства, один из которых был с глушителем. У погибшего также нашли несколько паспортов разных стран.

Состояние правоохранителей удовлетворительное. Один из них получил ранение плеча и предплечья. Другого спас бронежилет — пуля не пробила последнюю пластину и только легко ранила сотрудника КОРДа в грудь.