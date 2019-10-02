Кабмин резко сократил число таможен в Украине: что известно​. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n127576-kabmin-rezko-sokratil-chislo-tamojen-v-ukraine-chto-izvestno.html

Ракурс

Максим Нефедов, глава Государственной таможенной службы Украины, рассказал об изменениях в работе своего ведомства с приходом новой власти.

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На своей странице в Facebook он сегодня написал, что в Украине вместо 26 таможен будут работать 16. Отдельно также останутся функционировать лаборатория и кинологический центр.

Такие изменения, считает Нефедов, положат «начало борьбы с феодализмом, когда каждая таможня представляет собой отдельное княжество со своими правилами и поддержкой руководства областной госадминистрации, прокуратуры и силовых структур». Кроме того, глава ведомства считает, что сокращение числа таможен позволят сэкономить на административных расходах за счет перераспределения должностей в пользу оперативного состава.

Еще одним плюсом такой реформы Нефедов считает сокращение расстояния для существенного количества таможенных постов до центра.

Например, из Славянска сейчас до руководства — 248 километров. Будет 129 километров, — написал он.

Кроме того, в стране будет создана Координационно-мониторинговая таможня. Она будет выполнять функцию надзора. В ее обязанности будет входить создание мониторинговых групп для анализа данных с границ, а также просмотр информации с камер, весов, сканеров.

Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, которые предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги — назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц, начало перевода людей в регионах, — заключил Нефедов.

Напомним, что Нефедов возглавил ГТС в июле. Тогда он завил, что собирается провести кадровую реформу в Государственной таможенной службе и повысить зарплату ее работникам, а также создать электронную таможню и риск-менеджмент.