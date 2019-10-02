Кабмин отложил введение штрафов для «евроблях». Фото: Информатор

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Ракурс

Правительство Украины выдало распоряжение органам полиции не штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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Сегодня об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «РБК-Украина».

По словам главы правительства, сейчас его команда должна разобраться с проблемами владельцев «евроблях». Он добавил, что министр инфраструктуры поддерживает постоянную коммуникацию с активистами.

Мы сегодня приняли решение, что до того, как не найдем адекватный выход из этой ситуации мы просто не будем применять штрафы… Даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не было лишних конфликтов, — сказал Гончарук.

Как известно, 12 сентября украинский парламент отложил введение штрафов для нерастаможенных «евроблях» еще на три месяца.

Напомним, что в конце сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о своем видении решения вопроса растаможивания так называемых «евроблях». Он сказал, что в стране планируют ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за куб. см двигателя.