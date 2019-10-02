Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n127574-obed-po-raspisaniu-nardep-dubinskiy-poobedal-v-sessionnom-zale-rady-a-kiva-pryatal-telefon.html

Ракурс

Журналисты зафиксировали факт позорного поведения народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского в Верховной Раде. Ведущий программы «Гроші» на телеканале «1+1» и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пообедал непосредственно во время пленарного заседания Рады 2 октября.

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Журналист Ян Доброносов обнародовал в Фейсбук видео, на котором Дубинский стоит в проходе между рядами зала, ест и разговаривает с коллегой по фракции. В это время с трибуны парламента Украины докладывали об очередном пункте повестки дня.

Некоторые нардепы при этом бросали на Дубинского, который пережевывает пищу, недвусмысленные взгляды, впрочем, никто не решился сделать ему замечание.

Героем другого видео, которое опубликовал сегодня Доброносов, является нардеп от «Оппозиционного блока — За жизнь» Илья Кива. Он сосредоточенно набирал сообщение на смартфоне, но чтобы никто из представителей СМИ не мог сфотографировать текст, спрятался за стол и держал телефон ниже пояса.

Некоторые коллеги Киви, проходя мимо, улыбались и с пониманием хлопали нардепа по плечам.

Комментаторы в интернете возмутились поступком Дубинского.

«Культура так и прет», «Что дальше? Сходить по естественной потребности?», «Там хоть какие-то правила этикета существуют?», — написали пользователи под постом Доброносова.

Нардеп Кива не случайно скрывал текст написанного, поскольку раньше журналисты сняли интимную переписку народного депутата Елены Криворучкиной («Слуга народа»).