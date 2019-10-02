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Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

Обед по расписанию: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2019, 14:35
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Журналисты зафиксировали факт позорного поведения народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского в Верховной Раде. Ведущий программы «Гроші» на телеканале «1+1» и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пообедал непосредственно во время пленарного заседания Рады 2 октября.

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Журналист Ян Доброносов обнародовал в Фейсбук видео, на котором Дубинский стоит в проходе между рядами зала, ест и разговаривает с коллегой по фракции. В это время с трибуны парламента Украины докладывали об очередном пункте повестки дня.

Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

Некоторые нардепы при этом бросали на Дубинского, который пережевывает пищу, недвусмысленные взгляды, впрочем, никто не решился сделать ему замечание.

Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

Героем другого видео, которое опубликовал сегодня Доброносов, является нардеп от «Оппозиционного блока — За жизнь» Илья Кива. Он сосредоточенно набирал сообщение на смартфоне, но чтобы никто из представителей СМИ не мог сфотографировать текст, спрятался за стол и держал телефон ниже пояса.

Некоторые коллеги Киви, проходя мимо, улыбались и с пониманием хлопали нардепа по плечам.

Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

Комментаторы в интернете возмутились поступком Дубинского.

«Культура так и прет», «Что дальше? Сходить по естественной потребности?», «Там хоть какие-то правила этикета существуют?», — написали пользователи под постом Доброносова.

Курьезы в Раде: нардеп Дубинский пообедал в сессионном зале Рады, а Кива прятал телефон от журналистов, скриншот видео

Нардеп Кива не случайно скрывал текст написанного, поскольку раньше журналисты сняли интимную переписку народного депутата Елены Криворучкиной («Слуга народа»).

Источник: Ракурс


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