Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курйози у Раді: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів, скріншот відео

Обід за розкладом: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2019, 14:35
999

Журналісти зафіксували факт ганебної поведінки народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського у Верховній Раді. Ведучий програми «Гроші» телеканалу «1+1» і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пообідав безпосередньо під час пленарного засідання Ради 2 жовтня.

Loading...

Журналіст Ян Доброносов оприлюднив у Фейсбук відео, на якому Дубінський стоїть у проході між рядами зали, їсть та перемовляється із колегою по фракції. У цей час з трибуни парламенту України доповідали про черговий пункт порядку денного.

Курйози у Раді: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів, скріншот відео

Деякі нардепи при цьому кидали на Дубінського, який пережовує їжу, недвозначні погляди, утім, ніхто не наважився зробити йому зауваження.

Курйози у Раді: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів, скріншот відео

Героєм іншого відео, яке опублікував сьогодні Доброносов, є нардеп від «Опозиційного блоку — За життя» Ілля Кива. Він зосереджено набирав повідомлення на смартфоні, але щоб ніхто із представників ЗМІ не міг сфотографувати текст, сховався за стіл і тримав телефон нижче пояса.

Деякі колеги Киви, проходячи повз нього, посміхалися і з розумінням плескали нардепа по плечах.

Курйози у Раді: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів, скріншот відео

Коментатори обурилися вчинком Дубінського.

«Культура так і пре», «Що далі? Сходити у природній потребі?», «Там хоч якісь правила етикету існують?», — написали користувачі під постом Доброносова.

Нардеп Кива не випадково приховував текст написанного, адже раніше журналісти зафільмували інтимне листування народного депутата Олени Криворучкіної («Слуга народу»).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

У Путіна і Зеленського назвали терміни проведення зустрічі в «нормандському форматі»

Дата проведення саміту «нормандської четвірки» буде визначена тільки після того, як відбудеться відведення військ у Петровському та Золотому на Донбасі, заявив помічник президента РФ Владислав Сурков

Новини України
13:08
Новини партнерів
Загрузка...