Курйози у Раді: нардеп Дубінський пообідав у сесійній залі Ради, а Кива ховав телефон від журналістів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n127574-obid-za-rozkladom-nardep-dubinskyy-poobidav-u-sesiyniy-zali-rady-a-kyva-hovav-telefon-vid.html

Ракурс

Журналісти зафіксували факт ганебної поведінки народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського у Верховній Раді. Ведучий програми «Гроші» телеканалу «1+1» і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пообідав безпосередньо під час пленарного засідання Ради 2 жовтня.

Loading...

Журналіст Ян Доброносов оприлюднив у Фейсбук відео, на якому Дубінський стоїть у проході між рядами зали, їсть та перемовляється із колегою по фракції. У цей час з трибуни парламенту України доповідали про черговий пункт порядку денного.

Деякі нардепи при цьому кидали на Дубінського, який пережовує їжу, недвозначні погляди, утім, ніхто не наважився зробити йому зауваження.

Героєм іншого відео, яке опублікував сьогодні Доброносов, є нардеп від «Опозиційного блоку — За життя» Ілля Кива. Він зосереджено набирав повідомлення на смартфоні, але щоб ніхто із представників ЗМІ не міг сфотографувати текст, сховався за стіл і тримав телефон нижче пояса.

Деякі колеги Киви, проходячи повз нього, посміхалися і з розумінням плескали нардепа по плечах.

Коментатори обурилися вчинком Дубінського.

«Культура так і пре», «Що далі? Сходити у природній потребі?», «Там хоч якісь правила етикету існують?», — написали користувачі під постом Доброносова.

Нардеп Кива не випадково приховував текст написанного, адже раніше журналісти зафільмували інтимне листування народного депутата Олени Криворучкіної («Слуга народу»).