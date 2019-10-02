Генпрокуратуру зацікавила видача російських, польських, угорських і румунських паспортів українцям. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n127573-genprokuraturu-zacikavyla-vydacha-rosiyskyh-polskyh-ugorskyh-i-rumunskyh-pasportiv-ukrayincyam.html

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Іноземні паспорти, зокрема, Росії, Польщі, Угорщини та Румунії масово отримують українці на сході та заході держави. Цими процесами зацікавилася Генеральна прокуратура й порушила кримінальне провадження за даним фактом.

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Печерський суд у Києві вже відкрив прокурорам доступ до документів Ради нацбезпеки й оборони, які містять державну таємницю, щодо масової видачі громадянам України іноземних паспортів. Про це сьогодні повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на судову ухвалу.

Зокрема, відкрито доступ до вхідної та вихідної документації, що надавалася Міністерством оборони, Державною прикордонною службою, Службою зовнішньої розвідки, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та рештою державних органів у період із 7 квітня по 26 вересня 2019 року. Прокурори вивчатимуть документи, які в цей час РНБО передавала до Офісу президента, Кабінету міністрів, правоохоронних органів і виконавчої влади.

В документі наголошується, що такі процеси, як видача іноземних паспортів українцям, можуть створювати загрозу цілісності України через посилення сепаратистських настроїв та вимог щодо автономності територій на сході та заході країни.

Відомо також, що дозвіл на вивчення документів РНБО суд надав на місяць. У разі невиконання цього рішення в РНБО будуть проведені обшуки.

Нагадаємо, навесні цього року президент РФ Володимир Путін дозволив видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу за спрощеною схемою. Більшість країн світу відмовилися визнавати ці паспорти.