Колишнього топ-менеджера держпідприємства і директора фірми підозрюють в розтраті 25,4 млн грн. Фото: Високий замок

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Колишній заступник генерального директора державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і директор компанії «Еко-Сервіс» підозрюються у розтраті 24,5 млн грн бюджетних коштів.

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Як повідомили сьогодні в прес-службі Національного антикорупційного бюро України, в лютому-травні 2015 року екс-керівник держпідприємства домовився з директором «Еко-Сервіс» про закупівлю сірки для потреб підприємства.

Спочатку ціна за одиницю товару була збільшена на 31%, а в подальшому на 57%. У НАБУ постановили, що директор «Еко-Сервіс» підвищував вартість товару незаконно, що призвело до збитків для підприємства на суму 25,4 млн грн.

Крім того, закупівля сірки щоразу проводилася із залученням не менше трьох посередників, а це підвищувало ціну на кожному етапі.

Підозрюваним заочно повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Обидва фігуранти оголошені в розшук. Їх місце розташування залишається невідомим.

Нагадаємо, що трьох посадових осіб міської ради Дніпра, підозрюваних у розтраті бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту, а також посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголосили в розшук.