Бывшего топ-менеджера госпредприятия и директора фирмы подозревают в растрате 25,4 млн грн. Фото: Високий замок

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Бывший заместитель генерального директора государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и директор Торгового дома «Эко-Сервис» подозреваются в растрате 24,5 млн грн бюджетных средств.

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Как сообщили сегодня в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, в феврале-мае 2015 года экс-руководитель ВостГОКа договорился с директором «Эко-Сервис» о закупке серы для нужд предприятия.

Изначально цена за единицу товара была увеличена на 31%, а в дальнейшем на 57%. В НАБУ постановили, что директор «Эко-Сервис» повышал стоимость товара незаконно, что привело к убыткам для предприятия на сумму 25,4 млн грн.

Кроме того, закупка серы каждый раз проводилась с привлечением не менее троих посредников, а это повышало цену на каждом этапе.

Подозреваемым заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Оба фигуранта объявлены в розыск. Их местоположение остается неизвестным.

Напомним, что трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта Нового моста, а также должностное лицо, осуществлявшего технический надзор, объявили в розыск.