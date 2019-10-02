Генпрокуратуру заинтересовала выдача российских, польских, венгерских и румынских паспортов украинцам. Фото: Цензор.НЕТ

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Иностранные паспорта, в частности, России, Польши, Венгрии и Румынии массово получают украинцы на востоке и западе страны. Этими процессами заинтересовалась Генеральная прокуратура и возбудила уголовное производство по данному факту.

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Печерский суд в Киеве уже открыл прокурорам доступ к документам Совета нацбезопасности и обороны, которые содержат государственную тайну, относительно массовой выдачи гражданам Украины иностранных паспортов. Об этом сегодня сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на судебное решение.

В частности, открыт доступ к входящей и исходящей документации, которая предоставлялась Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Службой внешней разведки, Службой безопасности, Министерством внутренних дел и прочими госорганами в период с 7 апреля по 26 сентября 2019 года. Прокуроры будут изучать документы, которые в это время СНБО передавала в Офис президента, Кабинет министров, правоохранительные органы и исполнительной власти.

В документе отмечается, что такие процессы, как выдача иностранных паспортов украинцам, могут создавать угрозу целостности Украины из-за усиления сепаратистских настроений и требований относительно автономности территорий на востоке и западе страны.

Известно также, что разрешение на изучение документов СНБО суд предоставил на месяц. В случае невыполнения этого решения в СНБО будут проведены обыски.

Напомним, весной этого года президент РФ Владимир Путин разрешил выдачу российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса по упрощенной схеме. Большинство стран мира отказались признавать эти паспорта.