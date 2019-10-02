Новини України

Кабмін відклав введення штрафів для «євроблях». Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n127575-kabmin-vidklav-vvedennya-shtrafiv-dlya-ievroblyah.html

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Уряд України видав розпорядження органам поліції не штрафувати власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

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Сьогодні про це під час спілкування з журналістами у Києві заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає «РБК-Україна».

За словами глави уряду, зараз його команда повинна розібратися з проблемами власників «євроблях». Він додав, що міністр інфраструктури підтримує постійну комунікацію з активістами.

Ми сьогодні прийняли рішення, що до того, як не знайдемо адекватний вихід з цієї ситуації, ми просто не будемо застосовувати штрафи… Даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не було зайвих конфліктів, — сказав Гончарук.

Як відомо, 12 вересня український парламент відклав введення штрафів для нерозмитнених «евроблях» ще на три місяці.

Нагадаємо, що наприкінці вересня міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про своє бачення вирішення питання розмитнення так званих «євроблях». Він сказав, що в країні планують ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долара за куб. см двигуна.